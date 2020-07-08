Еще три депутата Госдумы переболели COVID-19

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Последнее тестирование депутатов Госдумы выявило еще трех парламентариев с антителами к новому коронавирусу, в общей сложности они были обнаружены у 35 членов нижней палаты. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В очередной раз тестирование проводилось: три депутата с антителами. Это значит, что в предыдущее время они были носителями вируса и просто не ощущали настолько его, чтобы обратиться к врачу. Но есть те, кто в больнице. На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, 35 человек", - сказал Володин.

Председатель нижней палаты напомнил, что тестирования парламентариев проводятся перед каждой пленарной неделей. "Мы с вами из пандемии выходим постепенно, но коварство этого вируса нельзя недооценивать", - подчеркнул он.

В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос о мерах профилактики инфекции в зале заседаний в условиях отсутствия необходимой социальной дистанции между депутатам, в частности, тему вентиляции помещения. "Мы обсуждали на Совете [Госдумы] этот вопрос. Тяжело депутатам на протяжении шести часов в зале находиться без вентиляции, - отреагировал Володин. - Нам в любом случае нужно здесь выбирать: либо без вентиляции мы будем находиться, но это не более двух часов, либо вентиляция, и как вы правильно говорите, меры предосторожности и наличие масок и перчаток".