Депутаты Петербурга приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания. Минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкоголя, увеличится теперь до 50 кв м.

"Поправкой к законопроекту мы устанавливаем новые требования к точкам розничной продажи алкоголя, расположенным в жилых домах. Необходимая площадь зала обслуживания увеличивается с 20 до 50 кв м. Это необходимо для нормального соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил продажи напитков в розлив", - сообщил журналистам в среду председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Новые правила для заведений общественного питания вступят в силу с 1 января 2021 года. Переходный период направлен на предоставление предпринимателям времени для перепрофилирования своих точек, сказал на заседании парламента автор поправок депутат Денис Четырбок.