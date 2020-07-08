Нижегородскую больницу оштрафовали за задержку с данными о заразившихся коронавирусом

ТАСС, 8 июля. Суд оштрафовал Починковскую центральную районную больницу Нижегородской области за несвоевременное предоставление данных о заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции области.

"Постановлением Починковского районного суда Нижегородской области оштрафована Починковская ЦРБ на 200 тыс. рублей за данные по COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как установил суд, больница не представляла своевременно в течение суток данные о заразившихся коронавирусной инфекцией и контактировавших с ним лиц. "Отсутствие необходимой своевременной информации о больных и контактных лицах, отсутствие ежедневной официальной информации о результатах медицинского наблюдения и обследования контактных лиц препятствуют организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции и создают угрозу распространения заболевания", - указано в сообщении.

При рассмотрении дела в суде представитель медучреждения согласилась с допущенными нарушениями. Постановление суда в законную силу не вступило.