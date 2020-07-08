{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородскую больницу оштрафовали за задержку с данными о заразившихся коронавирусом

Размер штрафа составил 200 тыс. рублей

ТАСС, 8 июля. Суд оштрафовал Починковскую центральную районную больницу Нижегородской области за несвоевременное предоставление данных о заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Постановлением Починковского районного суда Нижегородской области оштрафована Починковская ЦРБ на 200 тыс. рублей за данные по COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как установил суд, больница не представляла своевременно в течение суток данные о заразившихся коронавирусной инфекцией и контактировавших с ним лиц. "Отсутствие необходимой своевременной информации о больных и контактных лицах, отсутствие ежедневной официальной информации о результатах медицинского наблюдения и обследования контактных лиц препятствуют организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции и создают угрозу распространения заболевания", - указано в сообщении.

При рассмотрении дела в суде представитель медучреждения согласилась с допущенными нарушениями. Постановление суда в законную силу не вступило.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
СПЧ рекомендовал проработать возможность организации онлайн-трансляции похорон в пандемию
В СПЧ заявили, что оптимальным решением видится предварительная санитарная обработка тела и одежды умершего в сочетании с ограничением числа участников похорон и соблюдением дистанции между участниками церемонии прощания
Читать полностью