Семья из Ульяновска получила внедорожник за рождение ребенка в День России

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Семья Алексея и Вероники Потаповых из Ульяновска, в которой 12 июня родился сын Алексей, стала победительницей ежегодной акции "Роди патриота в День России". В среду, 12 июня, им вручили главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Как сообщил журналистам глава семьи Алексей Потапов, новорожденный стал шестым ребенком в семье.

"12 июня у нас родился шестой ребенок - Алексей Алексеевич. Не верится, что мы стали победителями. На автомобиле будем ездить в село Луговое, где у нас земельный участок. На такой машине и ухабы нипочем", - сказал глава семейства.

Еще две многодетные семьи - Сидоровых и Верхеевых - получили сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму 300 тыс. рублей. Остальных участников акции поощрили различными подарками - колясками, велосипедами, игрушками.

Как сообщила журналистам и. о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева, шестые по счету дети родились в этом году в День России сразу у двух семей. "Это семья Алексея и Вероники Потаповых и Александра и Екатерина Верхеевых из Ульяновска. За все годы проведения акции в области в день 12 июня родилось 873 ребенка", - сказала она.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года по инициативе губернатора региона, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". При выборе победителя преимущество отдается многодетным семьям.