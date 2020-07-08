СПЧ предлагает амнистировать нарушителей самоизоляции, действия которых не принесли вреда

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает возможным объявить административную амнистию для нарушителей самоизоляции, действия которых не повлекли негативных последствий. Об этом говорится в докладе Совета "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", опубликованном в среду.

В СПЧ отметили, что в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния семей, в связи с чем председатель Совета Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные штрафы, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека).

"С юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Государственной думой Федерального собрания РФ акта об административной амнистии. Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству", - говорится в докладе. Отмечается, что "если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет".

В докладе говорится, что в ходе работы горячей линии Совета и Ассоциации юристов России поступило значительное количество обращений граждан, получивших штрафы на основании данных мобильного приложения "Социальный мониторинг". Кроме того, в СМИ широко освещались случаи начисления штрафов за отказ сделать селфи ночью и за покидание места жительства лицам, неспособным к самостоятельному передвижению из-за инвалидности. Жалобы поступили и на необоснованное начисление штрафов по номеру транспортного средства камерами видеофиксации из-за отмены ранее выписанного рабочего пропуска или допущенных ошибок при его оформлении.

"Следует заметить, что законодательством об административных правонарушениях исчерпывающим образом закреплен перечень административных правонарушений, которые могут быть зафиксированы посредством автономно работающих видеокамер. Случаи нарушения самоизоляции в этот перечень не входят", - отмечает СПЧ.