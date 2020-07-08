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Голосование по поправкам в конституцию

Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею переноса праздника с 12 июня на дату голосования по поправкам в конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В администрации президента РФ не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля - дату голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею.

"Оно [предложение о переносе праздника] новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется", - отметил он.

О том, что такая идея обсуждается политиками и общественными деятелями, ранее сообщили некоторые СМИ. Отвечая на вопрос ТАСС, Песков ранее подчеркивал, что в Кремле не обсуждают возможность сделать 1 июля нерабочим праздничным днем.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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