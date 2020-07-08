Дожди, грозы, град и сильный ветер ожидаются в регионах ЦФО до 10 июля

ТАСС, 8 июля. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами град и усиление ветра до 15-23 м/с на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) 8-10 июля. На фоне изменения погоды ожидается понижение температура воздуха на 10-15 градусов, сообщили ТАСС в среду в местных центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Губинская, в регионе с начала недели воздух прогревался в дневные часы до плюс 37-40 градусов, но 8 июля ожидается уже около плюс 34 градусов, в четверг - до плюс 20-25 градусов. "Уже 9 июля в регионе возможно похолодание, ждем изменения направления ветра на северо-западный и прохождение фронта, который принесет понижение температуры ночью до плюс 15-20 градусов тепла, днем - до плюс 20-25 градусов", - сказала Губинская.

При этом в Воронежской области, по данным синоптиков, до конца суток 8 июля и 9 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град и порывы ветра до 15-23 м/с. Снижение температуры воздуха на 10-15 градусов прогнозируется в Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях, где термометры 9-10 июля покажут плюс 22-26 градусов. "Дневная температура опустится в среднем на 10-15 градусов. 9 июля ожидается до плюс 24 градусов, 10 июля - плюс 20-22 градуса, - сказала дежурный синоптик ЦГМС по Орловской области.

В Костромской, Тверской, Тульской, Ярославской областях 8 июля также ожидаются грозы, ливни, порывы ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град. Кратковременные осадки в среду и четверг не исключаются в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Смоленской областях. В этих регионах в ближайшие двое суток температура воздуха будет держаться на уровне плюс 21-25 градусов, уточнили в местных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что с 8 июля через территорию ЦФО будет перемещаться холодный фронт, его влияние сохранится 9-10 июля, вероятность гроз, ливней, града, порывистого ветра, снизится к пятнице. "10 июля в области антициклона на территории округа ожидается погода преимущественно без осадков", - отметили синоптики.