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Пандемия коронавируса нового типа

Вопросы ограничений в случае второй волны коронавируса рассмотрит штаб кабмина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Решения об ограничениях на случай возможной второй волны распространения коронавируса будут принимать в штабе по борьбе с инфекцией, который создан в правительстве России. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только [правительственный] штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации". По его словам, динамика по регионам России пока различается. "Соответственно продолжаются и полномочия глав регионов (в сфере борьбы с коронавирусом - прим. ТАСС)", - заключил он.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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