СПЧ предложил Минобрнауки перевести на бюджет студентов, потерявших работу из-за пандемии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует Министерству науки и высшего образования РФ рассмотреть вопрос о возможности перевода нуждающихся студентов, потерявших работу из-за пандемии, на бюджетные места в вузах. Об этом говорится в докладе Совета "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", опубликованном в среду.

"Совет рекомендует Миннауки России рассмотреть вопрос об увеличении числа бюджетных мест в вузах, рассчитанных на студентов, обучавшихся на платной основе, и потерявших работу в результате пандемии. При невозможности такого увеличения - рекомендовать вузам предоставлять нуждающимся студентам отсрочки в оплате обучения продолжительностью до одного года", - отмечается в докладе.

В нем подчеркивается, что в связи с мерами по противодействию пандемии многие студенты потеряли работу. В сложном положении оказались семьи, взявшие кредит на получение образования.