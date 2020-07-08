Клишас поддержал идею амнистии нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает правильным предложение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) об объявлении административной амнистии для нарушителей самоизоляции, чьи действия не повлекли негативных последствий, однако юридический механизм его реализации требует обсуждения. Об этом сенатор сообщил ТАСС.

Соответствующее предложение содержится в докладе СПЧ "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", опубликованном в среду на сайте Совета.

"По сути это предложение правильное, но юридический механизм освобождения от ответственности граждан требует обсуждения", - сказал Клишас.

Как говорится в докладе СПЧ, в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния семей, в связи с чем председатель Совета Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека).