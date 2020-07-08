В Минздраве заявили, что учли в рекомендациях возможность передачи коронавируса по воздуху

"Медицинским сообществом с самого начала изучался и обсуждался вопрос передачи новой коронавирусной инфекции COVID-19 воздушно-капельным путем, в том числе в виде аэрозолей. Эта особенность вируса учитывалась при планировании профилактических мероприятий и была учтена при разработке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Как следует из материала, группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Поэтому, отмечают исследователи, организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

Технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци в свою очередь сообщила, что специалисты организации изучают данное предложение и учитывают такую возможность в своих рекомендациях. По ее словам, сейчас появляются новые данные о вирусе, но окончательных выводов нет, поэтому возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить.