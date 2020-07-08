СПЧ рекомендовал проработать возможность организации онлайн-трансляции похорон в пандемию

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал уполномоченным органам разработать и опубликовать рекомендации по организации церемоний прощания с умершими, в частности подумать над возможностью организовывать онлайн-трансляции погребений по желанию родственников. Об этом говорится в докладе Совета "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", опубликованном в среду.

В нем отмечается, что согласно имеющимся данным, источником заражения коронавирусом является слюна и биологические жидкости больного, а также зараженные поверхности. "В этой связи оптимальным решением видится предварительная санитарная обработка тела и одежды умершего в сочетании с ограничением числа участников похорон и соблюдением дистанции между участниками церемонии прощания. Представляется также, что по желанию родственников может быть организована и онлайн-трансляция церемоний захоронения" - говорится в докладе.

Совет рекомендует уполномоченным органам государственной власти (в первую очередь, Роспотребнадзору) разработать и опубликовать официальные разъяснения, основанные на имеющихся научных исследованиях, относительно факторов риска при проведении церемонии похорон лиц, погибших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, а также рекомендации по организации таких церемоний.

"Следует отметить и значительные сложности, с которыми столкнулись родные и близкие погибших по причине необходимости оформления цифровых пропусков для совершения всех необходимых действий. Ограничение права на выход за пределы жилого помещения двумя поездками в неделю зачастую превращает родных и близких, отдающих долг памяти умершему, в административных правонарушителей", - констатируется в докладе.