Минпромторг поддержал законопроект о переработке просрочки в корма для животных

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддержал депутатский законопроект, направленный на переработку пищевых продуктов, потерявших товарный вид, в корм для животных и удобрения. Такую позицию ведомство указало в ответе на запрос одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"По нашему мнению, реализация положений данного проекта федерального закона позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения", - отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивают в Минпромторге, реализация законопроекта позволит сформировать новую отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест. Однако в документе также прописано, что позиция Минпромторга по законопроекту формируется "с учетом позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в рамках формирования позиции правительства РФ".

Ранее Бурматов направил в Минпромторг, а также в Минприроды и Минсельхоз разработанный в комитете законопроект о нормах переработки просроченной продукции в корма для животных. По словам авторов проекта, закон не разрешает компаниям-переработчикам проводить экспертизу просрочки и заниматься ее переработкой в корма для животных, хотя в этом заинтересованы как сами компании-утилизаторы, фермеры и владельцы приютов для животных, так и органы исполнительной власти в регионах. В результате, отмечали авторы проекта, такая продукция чаще всего оказывается на полигонах по захоронению ТКО и разлагается там, чем наносит "серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы газа метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров".

В связи с этим в комитете предлагают прописать в законе возможность оборота некачественных пищевых продуктов, которые можно утилизировать и переработать на корм для животных и удобрения. Кроме того, законопроект также предлагает разрешить организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов.