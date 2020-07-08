Мишустин поздравил Константина Райкина с 70-летием

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Многие годы ваш уникальный дар, бесконечная преданность и очарованность профессией воплощаются в яркие роли, спектакли, в замечательный репертуарный театр "Сатирикон". Вы обладаете широким творческим диапазоном, музыкальностью, невероятным обаянием, способностью ломать стереотипы, экспериментировать, что позволяет вам быть убедительным как в комедии, так и в трагедии", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что работы Райкина всегда вызывают искренний интерес, становятся событием, дарят людям встречу с большим искусством. Он также отметил талант артиста как педагога. "В Высшей школе сценических искусств вы учите студентов актерскому мастерству, передаете им бесценный опыт и большую любовь к театру", - добавил Мишустин.

Актер, режиссер и педагог Константин Райкин - сын знаменитого Аркадия Райкина (1911-1987). Однако путь к успеху был непростым - актер долго доказывал себе и другим, что он действительно талантлив. В училище Райкина-младшего называли не иначе как "несчастный сын гениальных родителей". Но после окончания учебы он работал в "Современнике", сыграв там множество ролей, из них 15 главных.

В 1981 году артист перешел в театр своего отца, а после его смерти возглавил "Сатирикон". На счету Константина Райкина немало и киноработ. Среди фильмов с его участием "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Много шума из ничего", "Остров погибших кораблей", музыкальная комедия "Труффальдино из Бергамо" и многие другие.