Кремль не видит тренда на рост числа задержаний журналистов и уголовных дел против них

"Нет, мы такого тренда не замечаем, мы не видим", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кремль не видит тренда на увеличение числа задержаний журналистов и уголовных дел против них.

Отвечая на вопрос, что в администрации главы государства думают о задержаниях отдельных журналистов за одиночные пикеты в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, Песков сказал: "Мы ничего не думаем на этот счет".

Он посоветовал переадресовать этот вопрос правоохранительным органам, добавив, что "сначала нужно получить разъяснения и обоснования этих задержаний".

"Рекомендую обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы, а не в администрацию президента", - сказал Песков.

Многие представители журналистского сообщества выступили в поддержку Сафронова. Соответствующие заявления опубликовали не только "Коммерсантъ" и "Ведомости", где он работал, но и ряд других изданий - РБК, "Новая газета", телеканал "Дождь".

Некоторые бывшие коллеги Сафронова устроили серию одиночных пикетов возле здания ФСБ на Лубянке, на них задержали в общей сложности 27 человек. В их числе были представители различных СМИ, в частности, журналистка RT Мария Баронова, а также блогер Ксения Собчак.