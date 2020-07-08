Россияне получили более 200 тыс. сертификатов на материнский капитал без подачи заявлений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 200 тыс. сертификатов на материнский капитал на текущий момент было выдано в беззаявительном порядке. Об этом в среду на пресс-конференции заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"В таком беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал, когда родители никаких усилий не предпринимали для того, чтобы его оформить", - сказала она.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. С 15 апреля 2020 года материнский капитал назначается без заявления, на основе данных органов ЗАГС.

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.