Минобороны поможет организовать переброс воды для Симферополя из соседнего района

ТАСС, 8 июля. Министерство обороны поможет организовать переброс воды для Симферополя из водохранилища, находящегося в соседнем районе, в остальных населенных пунктах Крыма угрозы дефицита нет, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проблемным пока остается только Симферополь. На вчерашний день - спасибо Минобороны - ногами прошли всю трассу по перебросу воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Будем перебрасывать 60 тыс. кубометров ежедневно", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что реализовать проект планируется в ближайшее время.

Аксенов отметил, что всего Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды ежедневно. Большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. При этом запасов в трех водохранилищах, обеспечивающих Симферополь, хватит примерно на 110 дней. Всего же, по словам Аксенова, в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн куб. м воды.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. При этом текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды.