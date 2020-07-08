Кафе и рестораны в Белгородской области откроются с 10 июля

ТАСС, 8 июля. Кафе и рестораны возобновят работу в Белгородской области с 10 июля. Об этом сообщил в среду на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"С 10 июля организации общепита смогут возобновить работу основных залов. Требование - предварительное уведомление органов местного самоуправления и Роспотребнадзора, использование до 50% посадочных мест в помещении и соблюдение всех санитарных норм", - написал Савченко.

К 8 июля в регионе выявили 4950 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 3661 человек выздоровел, 48 пациентов умерли.