Гастрономический фестиваль "Вишневарово" под Тамбовом пройдет в июле в онлайн-формате

ТАМБОВ, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейший гастрономический фестиваль "Вишневарово", ставший в прошлом году призером Национальной премии Russian Event Awards, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этом году пройдет в онлайн-формате с 13 по 26 июля в городе Уварово Тамбовской области. Об этом в среду сообщили журналистам организаторы фестиваля.

"Этот фестиваль должен был стать пятым, юбилейным. Самого "вкусного" события года ждали не только горожане, но и многие гости из других регионов страны и зарубежья. Однако пандемия диктует свои условия и требует корректировки многих событий. Как и многие мероприятия, "Вишневарово" на этот раз перейдет в интернет, зато продлится не два дня, как это было обычно, а в течение двух недель - с 13 по 26 июля", - говорится в заявлении организаторов.

Несмотря на виртуальный формат, фестиваль постарается сохранить свою самобытность. Так, например, в этом году пройдет традиционный конкурс на лучший рецепт приготовления вишневого варенья. "Приветствуются оригинальные рецепты, атмосфера, в которой готовится варенье, подача к чаю, призер определится по количеству набранных лайков. Также пройдет конкурс для модниц на самую оригинальную шляпку, в оформлении которой приветствуется использование вишни и цветов - "Вишнясветского раута", - сообщили организаторы.

Гастрономический фестиваль "Вишневарово" проводится ежегодно с 2016 года в середине июля - в самую пору созревания вишни. Он входит в Национальный календарь событий, в тематический каталог серии "Россия - не только футбол" на английском языке, а в 2019 году стал призером Национальной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма". Ежегодно на фестиваль съезжаются гости из Москвы, Саратовской, Липецкой и Воронежской областей, а также из Беларуси. В минувшем году его посетило около 10 тыс. человек.