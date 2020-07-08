Кинотеатры в Москве возобновят работу с 1 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Открытие кинозалов в других регионах РФ возможно как в более ранние, так и в более поздние даты - в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил в среду ТАСС советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля.

"В каких-то регионах будут приниматься решения об открытии кинотеатров с 15 июля, где-то - с 1 августа. Есть вероятность, что Москва может с 1 августа разрешить постепенное открытие. Киносети должны быть к этому готовы", - сказал Толстой.

По словам Толстого, начало работы кинотеатров в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации. "В сельской местности, где небольшие кинозалы, которые создавались при помощи Фонда кино, кинотеатры уже открылись", - добавил он.