СПЧ выясняет условия содержания в СИЗО Сафронова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняет условия содержания арестованного по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Об этом в среду сообщил журналистам председатель Совета Валерий Фадеев.

Он отметил, что СПЧ следит за ситуацией с задержанием Сафронова, но сейчас "очень много хайпа вокруг этого дела, нет никакой информации".

"Мы принимаем меры к тому, чтобы в соответствии с нашими полномочиями узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли там в порядке. Надеюсь, в ближайшее время у нас такая информация будет", - сказал Фадеев на пресс-конференции.