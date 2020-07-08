Роскачество рекомендует чистить кондиционер раз в год и регулярно менять в нем фильтры

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует проводить полную чистку кондиционера не реже, чем раз в год, а также регулярно менять в нем фильтры. Об этом говорится в сообщении организации.

"Проводите полную чистку хотя бы раз в год: фильтры мойте сами, а для обслуживания внешнего блока обращайтесь к специалистам", - отмечается в сообщении.

При этом, чем старше становится устройство, тем чаще его нужно чистить. Как отмечают эксперты, если кондиционер имеет режим осушения (Dry), его стоит стоит использовать регулярно. Это позволит убирать влагу с теплообменника и предотвратить появление плесени. Также не стоит использовать кондиционер в максимальных режима, поскольку это снизит срок эксплуатации.

"Меняйте сами фильтры. После 6-8 чисток их пропускная способность снижается. Некоторые модели имеют специальные датчики, оповещающие, что фильтр нуждается в замене", - советует Роскачество.

При самостоятельной чистке кондиционера эксперты советуют отключить технику от электросети перед проведением работ, использовать защитные перчатки и маску, особенно при наличии аллергии или чувствительности к пыли, а также внимательно читать инструкцию производителя, в которой должна быть описана методика извлечения элементов кондиционера для их последующей обработки. В домашних условиях специалисты рекомендуют чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр. Компрессорный наружный блок и элементы, доступные только при разборке, можно повредить и для проведения более глубокий чистки устройства лучше вызвать профессионалов, считают в Роскачестве.

В начале чистки специалисты советуют открыть кондиционер, поднять крышку и извлечь сетчатые пластины - фильтр. Затем необходимо промыть фильтр водой. Возможно, его придется даже замочить на какое-то время в теплой воде. Для лучшего эффекта эксперты советуют добавлять в воду мыло. Наконец рекомендуется смыть воду, мыло и грязь проточной водой, просушить все элементы и протереть их еще раз влажной тряпочкой.

При этом Роскачество не советует сушить фильтр феном, поскольку таким образом можно повредить и деформировать элементы кондиционера. Внешние поверхности кондиционера стоит протирать влажной тряпочкой, а внутренние - по возможности пылесосить. По завершению процедуры необходимо вставить фильтр на место.