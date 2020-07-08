Росздравндазор не выявил связи между нарушением работы ИВЛ "Авента-М" и их возгораниями

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") выявила нарушения работы ИВЛ. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Росздравнадзора.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. 13 мая пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство приостановило обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.

"В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" <...> эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями", - говорится в сообщении.