Госдума вводит временные удостоверения для лиц без гражданства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о введении временных удостоверений личности для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

Закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под этим подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории Российской Федерации". "Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа", - уточняется в законопроекте. Не позднее чем за месяц до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о его продлении на один год, причем продлеваться оно может до получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.

Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Как заявил на заседании статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, законопроект затронет 5 тыс. человек, у которых сейчас никаких удостоверяющих документов.

Законопроект должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.