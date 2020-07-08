В Самарской области назначили нового главу областного Минздрава

ТАСС, 8 июля. Главврача областной больницы имени Середавина Армена Беняна назначили министром здравоохранения Самарской области после перехода предшественника на работу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду, 8 июля.

"Бенян изнутри знаком со сферой здравоохранения Самарской области, он высококвалифицированный врач, который последние 16 лет проработал в областной больнице имени Середавина, занимая различные должности, от торакального хирурга до главного врача", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Бенян вступает в должность с сегодняшнего дня, 8 июля.

По данным правительства региона, Армен Бенян возглавил практически всю региональную работу системы здравоохранения по обеспечению чемпионата мира по футболу. "В жестких условиях пандемии текущего года также проявил себя в полной мере как человек во всех смыслах подготовленный, опытный управленец, организатор, вдохновитель трудового коллектива. Во многом благодаря действиям Армена Беняна мы вот так справляемся с этим новым заболеванием", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.