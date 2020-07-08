Матвиенко: вопрос открытия границ России будет зависеть от эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. РФ будет готова к незамедлительному взаимодействию с другими государствами по вопросу открытия границ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Как только будут позволять условия, безопасность для здоровья граждан, как только будут сняты жесткие ограничительные меры в других государствах, мы на двухсторонней основе готовы к незамедлительному взаимодействию, конструктивному сотрудничеству и созданию условий для реализации права наших граждан на выезд за рубеж, но при понимании необходимости сохранения здоровья наших граждан", - заявила Матвиенко журналистам.

Она отметила, что ситуация пока остается непростой, страны СНГ и Европы пока не определились в вопросе открытия границ. "Это процесс, который не может быть ускорен чьей-то волей. Это вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня вирус принимает решение открывать границы или нет. И как только будут созданы благоприятные условия, конечно, граждане будут выезжать в те страны, которые готовы принимать нас и с которыми будут достигнуты эти договоренности", - отметила Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что еще два месяца назад говорила, что быстрого возобновления международных связей не произойдет. По ее словам, это не политический вопрос, а вопрос санитарно-эпидемиологических требований. "Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу", - заявила она.

Матвиенко напомнила, что некоторые страны уже открывают для россиян границы, но сажают на две недели на карантин.

6 июля Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в Кремле обсудили ситуацию в авиаотрасли на фоне пандемии. В ходе беседы глава государства указал, что сроки открытия границ европейских стран для россиян пока предсказать сложно. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что перспективы возобновления в стране международного авиасообщения неясные.