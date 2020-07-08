В Саратове проверяют информацию об оказании неквалифицированной медпомощи ветерану

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку информации региональных СМИ о зараженном коронавирусом 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны, который умер после того, как его выписали из Саратовской больницы с кашлем и температурой. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - выполняются опросы персонала госпиталя, родственников ветерана, соседей по палате. Затребована медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужила информация, размещенная в местных СМИ, о том, что 15 мая мужчину доставили в Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн для проведения профилактического обследования. При поступлении в госпиталь у ветерана не было жалоб на здоровье. 28 мая, во время пребывания в госпитале, у мужчины поднялась температура, появился сильный кашель, на следующий день его выписали. Вскоре при проведении тестирования у него был выявлен коронавирус, а 17 июня 2020 года мужчина умер.