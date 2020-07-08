{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В новом учебном году школы изменят формат линеек на 1 сентября

При этом министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что от очного формата обучения не собираются отказываться
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Он напомнил, что традиционно в российских школах 1 сентября проводятся праздничные линейки.

На эту тему
После пандемии онлайн-образование не будет прежним. Как оно изменится?

"Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс", - заявил министр, при этом не указав, в каком именно формате пройдут школьные праздники.

Министр уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды
В регионе наблюдаются смерчи, порывистый ветер, ливневые дожди с грозой и градом
Читать полностью