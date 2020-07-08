"Одноклассники" проведут онлайн-чтения рассказов Чехова

Социальная сеть "Одноклассники" запускает совместно с фестивалем экранизаций "Читка" серию эксклюзивных прямых эфиров проекта "Читай Дома", сообщает пресс-служба соцсети.

Актеры театра и кино прочитают произведения Антона Чехова, среди которых "От нечего делать", "Аптекарша", "Жалобная книга", "Толстый и тонкий", "Вишневый сад" и другие. В проекте примут участие Анна Банщикова, Алена Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и другие.

Проект приурочен к 160-летию со дня рождения писателя. Первая трансляция чтений начнется 8 июля в 19:00 по московскому времени в приложении OK Live и в официальной группе проекта в "Одноклассниках". Другие трансляции состоятся 15, 22 и 29 июля в то же время.

Первый российский фестиваль экранизаций "Читка" состоялся в Москве 20-23 июня 2019 года. Идею проведения форума поддержали Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Департамент культуры Москвы. В этом году проект должен был пройти в июне, но из-за пандемии его перенесли на ноябрь.