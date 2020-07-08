Трутнев призвал власти Сахалина обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в регионе

"Пока мы не можем обойтись без обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. К сожалению, темпы прироста заболеваемости на территории Сахалинской области самые высокие на Дальнем Востоке. Нужно обратить на это внимание", - приводят слова Трутнева в сообщении.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал власти Сахалинской области обратить внимание на темпы прироста заболеваемости коронавирусом, которые сейчас являются самыми высокими в округе. Об этом сообщает в среду пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания на тему социально-экономического развития региона.

Отмечается, что показатель прироста заболеваемости в Сахалинской области составляет 4%. В регионе зарегистрировано 1 103 заразившихся, 436 человек выздоровели. При этом, как уточняют в полпредстве, большая часть заболевших находится на амбулаторном лечении. Летальных исходов в регионе за все время пандемии не зарегистрировано.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, массовое тестирование позволило выявить многих бессимптомных больных. Он добавил, что существующие в области лаборатории могут увеличить количество исследований на коронавирус до 5 тыс. в день. В июне ежедневно производилось свыше 2 тыс. таких тестов.

"Сахалинская область - одна из передовых в части тестирования. Результатом раннего выявления коронавирусной инфекции является отсутствие тяжелого протекания заболевания", - привели в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Сахалинская область входит в число субъектов РФ с наименьшим количеством заразившихся коронавирусом. Регион перешел на третий этап снятия ограничений и с 7 июля открыл границы для организованных групп туристов. Сейчас прибывающие в островной регион должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не ранее, чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска. Ранее после приезда все пассажиры независимо от результатов анализов отправлялись на двухнедельный карантин, с конца июня период изоляции сократился до пяти дней.