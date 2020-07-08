Туристы при заселении в санатории Крыма должны иметь справки об отсутствии коронавируса

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил это требование для санаториев. В отелях и гостиницах предоставлять справки об отсутствии заражения не требовалось.

ТАСС, 8 июля. Власти Крыма решили сохранить требование для туристов предоставлять справки об отсутствии нового коронавируса при заселении в санатории более чем на 21 день, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

"Мной было принято, после консультаций с Роспотребнадзором и Минздравом, решение, чтобы в санаторном комплексе справки въездные на COVID оставили. В остальных случаях они не требуются", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что требование предъявляется к туристам в санаториях в связи с тем, что при прохождении курса в течение 21 дня отдыхающие имеют тесные контакты с медицинским персоналом. При этом Аксенов подчеркнул, что не нужны для отдыха в Крыму справки с места пребывания и об отсутствии контактов с зараженными новым коронавирусом.

Курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Отели и санатории полуострова с 1 июля начали принимать туристов из других регионов страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. Эксперты ранее заявляли, что крымские гостиницы подняли цены на 100% по сравнению с прошлым годом. При этом в регионе опровергали эти заявления.