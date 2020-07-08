Госдума уточняет срок подачи кассационной жалобы на судебное решение

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении внесенный Верховным судом РФ законопроект, согласно которому жалобы по правилам сплошной кассации на приговор суда могут быть поданы в течение двух месяцев после его вступления в законную силу.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется нормой, согласно которой устанавливается срок - два месяца со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, в течение которого для рассмотрения в порядке сплошной кассации могут быть поданы кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение.

Наряду с этим предлагается установить правовой механизм, позволяющий восстановить пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования итогового судебного решения. Если срок был пропущен по иным причинам или же суд отказал в его восстановлении, то законопроект все равно дает право подать кассационную жалобу по правилам выборочной кассации.

Как отмечается в пояснительных материалах, "ограничение определенным сроком возможности обжалования итогового судебного решения по уголовному делу по правилам сплошной кассации решает одновременно несколько важных задач". В первую очередь речь идет об упорядочивании "процедуры кассационного производства, соблюдении разумных сроков судопроизводства и оперативного восстановления нарушенного права". Помимо этого, законопроект исключает возможность многократного пересмотра одного и того же уголовного дела в суде.