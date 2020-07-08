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Пандемия коронавируса нового типа

В Ираке выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом за сутки с начала пандемии

За прошедший день в стране зарегистрировали 2 741 случай заражения COVID-19. Общее число заразившихся в Ираке с начала пандемии составило 67 442

ТАСС, 8 июля. Министерство здравоохранения Ирака в среду зафиксировало наибольшее число заразившихся новым коронавирусом за сутки с начала пандемии. Данные Минздрава привел новостной портал Baghdad Al Youm.

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По информации ведомства, за прошедший день в стране зарегистрирован 2 741 случай инфицирования коронавирусом. Таким образом, в Ираке общее число заразившихся с начала пандемии составило 67 442.

За минувшие 24 часа зафиксировали 94 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число случаев смерти достигло 2 779.

29 июня иракские власти заявили о готовности ввести строжайшие карантинные меры во всех провинциях страны сроком на 30 дней из-за роста числа инфицированных. Как тогда указал директор департамента общественного здравоохранения Минздрава Рияд Абдель Амир, профилактические меры и надежды на осведомленность граждан об опасности коронавируса "не дали желаемых результатов". По его прогнозам, уже в ближайшие недели число ежедневно регистрируемых случаев заражения может превысить 5 тысяч. Однако на следующий день правительство решило пока не вводить всеобщий комендантский час по всей стране, а установить лишь частичные ограничения в вечернее и ночное время суток.

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