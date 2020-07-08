В Геленджике за час выпала двухнедельная норма осадков

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала в городе-курорте Геленджик. По данным метеорологов, за час выпало более 25 мм осадков, сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Instagram.
"В Геленджике сегодня прошел обильный ливень. По данным городских метеорологов, за короткий промежуток времени на город выпало 25,5 мм осадков, иначе говоря, половина месячной нормы", - написал Богодистов.
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Сегодня за 30 минут в Геленджике выпала полумесячная норма осадков 25,5 мм воды. ——- Этот дождь хотя и оказался обильным, но был залповым и кратковременным. Потоки, которые быстро сошли в море, успели принести на некоторые улицы и части набережной камни и грязь. На пересечении улиц Островского и Кирова вода подняла асфальт. —— На уборке города трудится порядка 35 коммунальщиков и 6 единиц техники. Смывается грязь, убираются камни. В городе обнаружено несколько больших упавших веток , их распиливают. ——- Стараемся вести работы так, чтобы не мешать гуляющим отдыхающим.
К уборке привлечены 35 человек и шесть единиц техники.
В пресс-службе аэропорта Геленджик ТАСС сообщили, что из-за прохождения грозового фронта в районе аэровокзала около 13:00 на прилет было задержано два рейса авиакомпаний Utair и "Уральские авиалинии". "Рейс авиакомпании Utair приземлился с задержкой в 26 минут в 13:31, борт "Уральских авиалиний" совершил посадку в 13:40 с задержкой в 10 минут. Также из-за погодных условий был задержан вылет одного рейса авиакомпании S7 - борт вылетел в 13:47", - сообщили в пресс-службе.
В последние недели на территории Краснодарского края стоит жаркая засушливая погода. Температура воздуха местами прогревается до 40 градусов. По данным ГУ МЧС по краю, на территории региона действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности, а также экстренное предупреждение о сильных дождях.