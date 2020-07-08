В Марий Эл разрешили работу кафе на открытом воздухе, салонов красоты и фитнес-клубов

ТАСС, 8 июля. Работа кафе на открытом воздухе, салонов красоты и фитнес-клубов возобновляется в Марий Эл. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона, глава республики Александр Евстифеев подписал соответствующее поручение в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Согласно документу, изменения касаются предприятий общепита, осуществляющих организацию питания на летних верандах и террасах, организаций, оказывающих стоматологические услуги, деятельности экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий вне помещений, а также работы органов ЗАГС в части предоставления услуг по торжественной регистрации брака при условии нахождения на церемонии не более 10 человек. Возобновляют работу также организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры, спорта, фитнес-индустрии. Занятия должны проходить по предварительной записи при условии формирования групп не более 10 человек", - говорится в сообщении.

При этом в фитнес-клубах на одного занимающегося должно приходиться не менее 4 кв. м. При проведении занятий на открытом воздухе численность группы может быть увеличена до 12 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 3 184 случая заражения коронавирусом, 2 870 человек выздоровели, 24 пациента умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек, умерли 10 667. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.