В комитете Думы предлагают полностью перейти на электронные больничные

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предлагает перейти к системе автоматической выдачи электронных больничных листов. Об этом депутат заявил корреспонденту ТАСС в среду, комментируя утвержденные кабмином правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.

"Отдельный вопрос по электронным больничным, которые сейчас выдаются только по желанию пациента. На мой взгляд, нужно переходить к системе, когда бумажные больничные листы будут выдаваться по запросу пациента, а не наоборот", - отметил Менделевич.

Возможность получения электронного больничного с письменного согласия пациента прописана в постановлении правительства об оказании медпомощи в условиях возникновения угрозы эпидемии, которое председатель правительства Михаил Мишустин подписал в среду. Кроме того, в постановлении говорится, что при возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Как отметил Менделевич, документ "актуальный и нужный, но пока достаточно рамочный". Так, по его словам, необходимо разработать комплекс методических рекомендаций, которые бы помогли главврачам и руководителям департаментов здравоохранения реализовать рекомендации. В частности, необходимо отразить принципы, правила и подходы к перепрофилированию, сделать все, чтобы избежать неясного толкования, считает он. Депутат отметил, что сегодня в рамках оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний предусмотрена разработка методических рекомендаций Минздравом РФ. "В данном случае должно быть четкое понимание, какой документ в приоритете - разработки Минздрава или профильных ассоциаций, которыми, как правило, руководствуются медработники", - подчеркнул Менделевич.