Болсонару заявил, что благодаря гидроксихлорохину чувствует себя хорошо

ТАСС, 8 июля. Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого был выявлен коронавирус, заявил в среду, что после приема гидроксихлорохина чувствует себя "очень хорошо".

"Тем, кто "болеет" против гидроксихлорохина, мне придется с сожалением сообщить, что, принимая его, я чувствую себя очень хорошо и с милостью Божьей буду жить еще долго", - написал 65-летний Болсонару в Twitter.

Бразильский лидер вновь отметил, что считает необходимым не поддаваться панике в связи с пандемией коронавирусной инфекции. "Я всегда говорил, что борьба с вирусом может приводить к побочным эффектам, которые окажутся хуже самого вируса", - подчеркнул глава государства.

7 июля Болсонару сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин. По его словам, уже через несколько часов после приема лекарства температура, которая днем ранее поднялась до 38 градусов, опустилась до 36,7.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших, уступая лишь США. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1 668 589, умер 66 741 человек. Президент Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией, утверждая, что они будут иметь катастрофические последствия для экономики страны.