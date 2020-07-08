Власти Крыма расторгли договор с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Крыма расторгли контракт с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец в Алупке, после срыва сроков работ, сообщил в среду журналистам вице-премьер региона Евгений Кабанов.

"Договор на текущую дату уже расторгнут. Это компания "Меандр" по Воронцовскому дворцу, знаковый объект для Крыма, но, к сожалению, подрядчик систематически срывал сроки", - сказал Кабанов.

Зампред рассказал, что сумма контракта превышает 300 млн рублей. "На сегодня ведутся претензионные работы по ранее заплаченному авансу. До конца сентября будет определен новый подрядчик", - добавил Кабанов, уточнив, что все реставрационные работы в Воронцовском дворце планируют завершить в первой половине 2022 года.

На сайте Минкультуры Крыма в декабре 2019 года сообщалось, что по контракту с подрядчиком работы должны были быть выполнены до 2022 года. В них включены ремонт кровли башни Шуваловского флигеля и Шуваловского корпуса, гардеробной, кабинета администрации главного корпуса, фондовых помещений главного корпуса, библиотечного корпуса, флигеля привратника, юго-западной и юго-восточной террас, зимнего сада, буфетного и артистического главного корпуса, реставрацию и воссоздание ограждений юго-восточной и юго-западной террас главного корпуса, ремонт наружных сетей водопровода и канализации, благоустройство, в том числе озеленение, установка систем видеонаблюдения и наружного освещения.

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым, является популярным у туристов объектом, привлекая ежегодно тысячи экскурсантов. В рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма во дворце проводятся ремонтные работы. Только реставрационные и восстановительные работы оцениваются в 900 млн рублей.