Вузы США просят суд заблокировать решение властей по визам иностранных студентов

ТАСС, 8 июля. Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн.

Как говорится в распространенном в среду заявлении ректора Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу, образовательные учреждения пошли на данный шаг, чтобы "иностранные студенты по всей стране могли продолжить учебу без риска быть депортированными".

"Мы надеемся возобновить занятия в классах, как только это не будет представлять угрозу для здоровья студентов. Пока санитарно-эпидемиологическая ситуация не изменится, мы не будем просто смотреть за тем, как мечты наших иностранных студентов рушатся из-за глубоко ошибочного указа. Мы обязаны бороться за своих студентов и мы будем делать это", - отметил Бэкоу.

"Мы будем по-прежнему выступать в поддержку и отстаивать интересы обучающихся у нас иностранных студентов и работающих у нас преподавателей, которые являются неотъемлемой частью нашего сообщества и необходимы для преподавания и для проведения исследований", - подчеркнул в беседе с ТАСС представитель Принстонского университета Майкл Хотчкисс..

В минувшем учебном году в университете обучались 2055 иностранных студентов, в том числе 623 из Китая, 238 из Канады, 129 из Великобритании, 114 ию Южной Кореи и 39 из России.

Ранее Принстонский, Гарвардский и ряд других университетов США объявляли о том, что в связи с пандемией коронавируса многие учебные программы в новом семестре будут организованы в режиме онлайн, а в студенческих городках будут введены строгие санитарные нормы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 131 тыс. человек.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.

Об иностранных студентах в США

7 июля ТАСС в американском Институте международного образования сообщили, что в 2018-2019 учебном году в высших учебных заведениях США насчитывалось 1 095 299 иностранных студентов. Это на 0,05% больше, чем в 2017-2018 учебном году. Причем четвертый год подряд число иностранных студентов в США переваливает за миллион. По данным специалистов, за счет студентов из-за рубежа американская экономика получила в 2018 году порядка $44,7 млрд (на 5,5% больше, чем в 2017).

При этом иностранцы составляют 5,5% всего студенчества в Соединенных Штатах. При составлении данных учитывались сведения, полученные от примерно 500 высших учебных заведений США. Больше всего юношей и девушек на текущем этапе прибывает на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392).

Согласно информации, приводящейся в исследовании, из России на учебу в США в отчетный период приехали 5 292 студента. При этом зафиксирована негативная динамика. По сравнению с исследованием, которое охватывало 2017-2018 учебный год, число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.