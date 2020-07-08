В больницах Мордовии вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ, специализирующаяся на продуктах и решениях на основе искусственного интеллекта (входит в экосистему Сбербанка), запускает проект по переводу 35 больниц Мордовии на технологию голосового заполнения медицинских протоколов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦРТ.

"Группа компаний ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в 35 больницах Мордовии. Компания уже заключила контракты с медицинскими учреждениями. Новую технологию начали тестировать с февраля текущего года в четырех больницах региона. Пилотный проект признан успешным и в июле будет внедряться в других медицинских организациях республики", - сообщила пресс-служба.

Речь идет о 16 районных больницах и поликлиниках, а также обо всех крупных медицинских учреждениях республиканского уровня и детских поликлиниках Саранска, уточнили в ЦРТ.

Система Voice2med создана на основе искусственного интеллекта. Врач во время осмотра с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая автоматически расшифровывается и заносится в протокол. Есть возможность подключения тематических модулей, разработанных в соответствии с той или иной медицинской спецификой, что увеличивает качество распознавания речи и обеспечивает практически полное автоматическое заполнение медицинских протоколов, на выходе требуется лишь минимум исправлений, говорится в сообщении.

Решение уже применяется в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в ЦРТ заявили о готовности масштабировать проект в другие регионы России.

"Наш продукт корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97-98%. Уверен, что в перспективе внедрение системы голосового заполнения медицинских протоколов станет эффективным инструментом не только для врачей-диагностов, но и для других специалистов. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, и мы приветствуем его масштабирование в регионы", - цитируют в пресс-службе гендиректора ЦРТ Дмитрия Дырмовского.

Технология позволяет не отвлекаться от пациента

"Документирование процесса лечения и подготовка медицинских документов отнимает значительную часть времени, отведенного для обследования пациента, даже в клиниках с высоким уровнем автоматизации. Пилотный проект уже показал высокую эффективность голосового заполнения медицинских протоколов. Решение Voice2med позволяет сосредоточиться на пациенте, а не на документах, одновременно повышая качество информации, фиксируемой в электронных медицинских картах", - цитируют в пресс-службе главврача Краснослободской центральной районной больницы Мордовии Юрия Коннова.

В сообщении подчеркивается, что как само ускорение заполнения протоколов, так и возможность одновременно с этим работать с пациентом и медицинской аппаратурой позволяет сэкономить в среднем 22% времени врача, а также улучшить качество протоколов.

"У специалистов появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования и медицинских документов пациента, что в свою очередь повышает качество медицинской помощи", - приводят в сообщении комментарий вице-президента, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина.

Как сообщают в ЦРТ со ссылкой на Центр диагностики и телемедицинских технологий, наибольшую эффективность это решение показывает в компьютерной и магнитно-резонансной томографии, в цифровой рентгенографии. Специалисты объясняют это короткими шаблонами протоколов флюорографии и маммографии, которые быстрее заполняются с помощью нескольких кликов мыши. При этом отмечается, что технология может быть полезной также для хирургов, эндоскопистов, врачей судебной медицины, в перспективе - для терапевтов и невропатологов.