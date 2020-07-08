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Главу администрации Мурманска госпитализировали с коронавирусом

Евгений Никора находится в состоянии средней тяжести

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Глава администрации Мурманска Евгений Никора госпитализирован с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Об этом он сообщил ТАСС в среду по телефону.

"Поставили диагноз вчера, положили в больницу, у меня двустороннее воспаление легких, состояние средней тяжести. Я догадываюсь, откуда я мог взять этот вирус, но я не буду разглашать информацию. Это не коллеги", - сказал Никора, добавив, что и больнице продолжает работать, проводя совещания дистанционно.

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По словам Никоры, кроме него в администрации Мурманска есть еще только один подтвержденный случай заражения коронавирусом. "Всего один случай пока в администрации города Мурманска, помимо меня", - уточнил глава.

Ранее, в марте, Евгений Никора был помещен в изоляцию в инфекционное отделение Мурманской областной больницы после предполагаемого контакта с заболевшим шахматистом из Ирландии во время шахматного турнира, проходившего в Мурманске с 13 по 15 марта. Тогда заражение коронавирусом не подтвердилось.

По данным оперативного штаба, на утро среды в регионе выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом, из них 124 - в Мурманске. При этом общее число заболевших в Мурманске составляет 2 553. Общее число подтвержденных случаев в регионе составляет 6 359, 3 785 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 2 553 находятся на лечении, 21 человек умер.

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