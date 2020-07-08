Власти Подмосковья рассматривают возможность открытия ресторанов и пляжей к 15 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и открыть пляжи к 15 июля, об этом в среду в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Наша задача - к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача", - сказал Воробьев.

Он добавил, что с 15 июля также планируется возобновить работу летних лагерей с соблюдением ограничительных мер по количеству детей в группах.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

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