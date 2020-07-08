В России могут увеличить до 150 км/ч максимальную скорость на некоторых участках трасс

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция России считает возможным увеличение порога скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс - и до 150 км/ч. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

"Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ ч - это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой", - сказал он в рамках онлайн-форума издания "Комсомольская правда".

По его словам, документы по стандартизации, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на 130 км/ ч. "Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч", - заключил Понарьин.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что максимальная скорость на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон" и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ч.