Минобрнауки потратит 70 млн рублей на электронные архивы научных журналов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ объявило конкурсы на создание семи электронных архивов (ЭА) выпусков научных журналов по математике, медицине, химии, общественным и ряду других наук. Общая сумма, выделяемая на архивы, составит до 70 млн рублей.

"Минобрнауки РФ объявляет о проведении открытых конкурсов в электронной форме в рамках мероприятия "Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки" <...> Конкурсы объявлены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении на сайте ФЦП, опубликованном в среду.

Так, конкурсы на создание электронного архива (ЭА) выпусков научных журналов объявлены по следующим направлениям: "Математика, физика, информационные технологии", "Медицина", "Международные отношения и историко-филологические науки", "Науки о Земле и энергетика", "Химия, биология и физиология", "Сельскохозяйственные науки" и "Общественные науки".

Согласно условиям конкурсов, на каждый архив планируется выделить до 10 млн рублей. Победители будут объявлены в середине августа, работы по созданию архивов победители конкурсов должны завершить к концу 2020 года.