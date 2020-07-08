В Рязанской области с 10 июля вновь заработают спортклубы, музеи и кафе

ТАСС, 8 июля. Рязанская область с 10 июля начинает третий этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. В регионе открывают музеи, общественные пространства, заведения общепита, спортивные клубы, сообщил в среду в обращении к жителям области губернатор региона Николай Любимов.

"Третий этап по снятию ограничений мы начнем с 10 июля. Возобновится работа организаций и индивидуальных предпринимателей сферы торговли, а также общественного питания. Теперь смогут открыться музеи. Спортивные клубы, фитнес-центры смогут работать с загрузкой не более 50%", - сказал Любимов.

При соблюдении мер безопасности, в том числе необходимой социальной дистанции и минимального количества посетителей в Рязанской области откроют библиотеки, организации сфер отдыха и развлечений, пляжи, парки. При этом детские развлекательные комплексы, площадки и центры, игровые комнаты и зоны для детей в торговых центрах останутся закрытыми.

"Организация дежурных групп в детских садах, в том числе частных, работа центров образования детей, проведения смен в летних оздоровительных лагерях станет возможным с 15 июля. Исключение составляют профильные палаточные лагеря, туристические походы, слеты", - добавил Любимов.

К 8 июля в Рязанской области выявили 5 507 случаев заражения коронавирусом. За все время 4 123 человека выздоровели, 21 пациент умер.