Литва обязала прибывающих из Болгарии и Румынии проходить 14-дневную самоизоляцию

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Лица, прибывающие в Литву из Болгарии и Румынии, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию. Такое решение по представлению министерства здравоохранения Литвы одобрено в среду правительством республики, сообщил Минздрав.

"Министерство здравоохранения обновило список стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, который вступит в силу в четверг. Прибывающие оттуда литовские граждане и иностранцы, которым разрешен въезд в Литву, должны будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Всего в список включены 63 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Украина. В среду перечень пополнили два члена Евросоюза - Болгария и Румыния, а также Виргинские острова, Джибути, Сан-Марино, Свазиленд и Республика Сейшельские Острова. Как пояснил Минздрав, неблагополучными по коронавирусу считаются территории, где на протяжении последних 14 дней регистрируются более 25 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей.

Особое место в списке новых неблагополучных стран занимает Болгария. Начиная с 17 июня после отмены общенационального карантина Греция и Болгария были единственными направлениями, куда туристические фирмы Литвы начали направлять людей на отдых. Из Литвы на курорты Болгарии в неделю вылетали четыре чартерных рейса, самолеты были практически заполнены. Сейчас этим отдыхающим после возвращения домой придется две недели провести на самоизоляции.