Мурашко: почти во всех регионах РФ фиксируют устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Устойчивое снижение заражаемости новой коронавирусной инфекцией, а также стабилизация ситуации наблюдается практически во всех регионах России, несмотря на разные стадии развития инфекционного процесса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ доктором Гезой Андреасом фон Гайром.

"Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", - приводит его слова в среду пресс-служба Минздрава РФ.

На встрече стороны также обсудили высокий уровень российско-немецкого сотрудничества в области здравоохранения, в том числе в сфере производства медицинских изделий, и поговорили о текущем состоянии медорганизаций в России и Германии, а также о разработке и внедрении средств профилактики коронавирусной инфекции.

"Доктор Геза Андреас фон Гайр отметил высокие результаты, достигнутые Россией в лечении и противодействии распространению COVID-19, и подчеркнул важность взаимодействия научных учреждений двух государств в борьбе с пандемией <...>", - говорится в сообщении пресс-службы.