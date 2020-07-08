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Губернатор Волгоградской области проведет заседание штаба по ситуации с пожарами

Оно пройдет в Ольховском районе

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал к местам природных пожаров, где сохраняется угроза для жителей населенных пунктов, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Губернатор выехал на место пожаров. В Ольховском районе он проведет заседание оперштаба", - сказал представитель областной администрации.

Ландшафтные пожары в настоящий момент тушат в трех районах: Михайловском, Иловлинском, Ольховском. В Волгоградскую область из Ростова вылетел пожарный вертолет МЧС.

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РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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