Кассационный суд Монако не стал возобновлять процесс по иску Рыболовлева против Бувье

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Кассационный суд Монако подтвердил решение апелляционного суда о прекращении разбирательства по обвинению Ива Бувье в мошенничестве при продаже картин российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Соответствующие заявления распространили адвокаты обеих сторон судебного процесса.

"Кассационный суд Монако оставил в силе, по процессуальным причинам, решение апелляционного суда. Оно касалось доследственных проверок и судебного следствия, которые проводились в отношении Ива Бувье и Тани Раппо в связи с обвинением в мошенничестве и отмывании денег на основании жалобы, поданной нашими клиентами в январе 2015 года <...> Таким образом, текущий процесс в Монако прекращается", - говорится в заявлении адвокатов Эрве Темима и Тома Жаккарди, защищающих интересы россиянина.

Они напоминают, что в отношении Ива Бувье продолжается уголовный процесс в Женеве, где ему были предъявлены обвинения в мошеннических действиях, злоупотреблении доверием и отмывании денег в связи с 38 сделками, совершенными в течение 12 лет, в то время как монакский процесс охватывал только три сделки. По их словам, несмотря на пандемию COVID-19, следователи продолжают работу и за последние полгода уже провели несколько допросов.

Сам Бувье, согласно коммюнике его адвокатов, назвал решение Кассационного суда Монако "абсолютной и неоспоримой победой". Его адвокат Люк Броссолье в свою очередь напомнил, что пока все иски Рыболовлева в отношении его клиента не имели успеха, и что в действительности российский миллиардер пытался занизить стоимость своей коллекции произведений искусства во время бракоразводного процесса, а также "отомстить Бувье за отказ подкупить швейцарских судей".

"Cейчас в отношении Дмитрия Рыболовлева ведутся три уголовных расследования в Монако, Франции и Швейцарии по фактам коррупции и злоупотреблений судебной системой. 28 мая 2020 года, суды в Монако отклонили все восемь апелляций, поданных Рыболовлевым и его адвокатом Тятьяной Бершеда с целью прекращения этих уголовных расследований", - говорится в заявлении защиты Бувье.

Адвокат россиянина Эрве Темим в свою очередь подчеркнул, что не знает о каких-либо расследованиях против Рыболовлева по фактам коррупции и злоупотреблений судебной системой в Швейцарии или Франции. Он также заявил, что в отношении его подзащитного не подавалась ни одно из ходатайств в рамках уголовного расследования по делу о коррупции, отклоненных 28 мая в Монако. Помимо него по этому делу в качестве обвиняемых проходят также несколько бывших функционеров княжества.

История конфликта

В конце февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему в ходе 38 сделок картины крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, вскоре заявил о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако.

Основанием для задержания Бувье послужила аудиозапись разговора его адвоката Татьяны Бершеды с гражданкой Болгарии Таней Раппо. Она касалась деятельности Раппо, которая выступала в качестве посредника в ряде операций по приобретению Рыболовлевым произведений искусства. В ходе разговора Раппо призналась в завышении цен со стороны посредников в сделках.

Скандал в СМИ и новое расследование

После разоблачительной публикации газеты Le Monde от сентября 2017 года, основанной на копии сообщений из телефона Бершеды, в отставку был вынужден уйти глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министра юстиции) Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. О своем уходе он объявил через несколько часов после выхода статьи, в которой также утверждалось, что чиновник получал от Рыболовлева подарки и неоднократно гостил в его швейцарской резиденции.

В ноябре 2018 года сам Рыболовлев был задержан для дачи показаний правоохранительным органам Монако. Вместе с миллиардером под стражей временно оказались его адвокат Татьяна Бершеда и несколько бывших чиновников правоохранительного аппарата Монако. Все они стали фигурантами дела о коррупции в высоких эшелонах власти княжества. Всего обвинения выдвинуты против десяти фигурантов, включая Рыболовлева, Бершеду и Нармино.