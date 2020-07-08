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Ульяновские медики получили более 10,7 млн рублей недоначисленных им стимулирующих выплат

По данным прокуратуры, выплаты не получили 708 работников Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Медперсонал Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова в Ульяновске получил свыше 10,7 млн рублей стимулирующих выплат, которые не были им своевременно начислены за работу в условиях пандемии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Общая сумма неначисленных финансовых ресурсов превысила 10,7 млн рублей. <…> В настоящее время в результате прокурорского вмешательства указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку не были начислены 708 работникам Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова. Все они оказывали в мае-июне медицинскую помощь лицам из групп риска.

Прокурор Засвияжского района города Ульяновска в связи с нарушением прав работников медучреждения внес представление, которое было рассмотрено.

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РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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